В Кремле рассказали о диалоге Путина с президентом Казахстана на саммите ШОС

Песков: Путин во время обеда успел поговорить с президентом Казахстана Токаевым
Президент России Владимир Путин на приеме в честь участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) успел поговорить с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Песков рассказал, что во время официального обеда Путин достаточно долго беседовал с председателем КНР Си Цзиньпином.

«Он [Путин] сидел также рядом с президентом Казахстана, тоже они имели возможность переговорить», — добавил представитель Кремля.

До этого помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что на полях саммита ШОС, который проходит в китайском Тяньцзине, планируется проведение встречи Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Мероприятия проходят в Международном конгрессно-выставочном центре «Мэйцзян». Саммит начал неформальную работу 31 августа. Торжественным приемом приглашенных гостей занимался председатель КНР Си Цзиньпин. При этом официальная программа начнется 1 сентября.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Алиева на полях саммита в Китае.

Визит Путина в Китай
