Ушаков анонсировал встречу Путина и Фицо

Ушаков сообщил, что Путин планирует провести встречу с премьером Словакии Фицо

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходит в китайском Тяньцзине, планируется проведение встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Об этом помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.

«Планируется», — сказал Ушаков, отвечая на соответствующий вопрос.

Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Биньхай китайского города Тяньцзинь 31 августа. Сообщалось, что в Китае Путин проведет четыре дня. По приглашению председателя КНР Си Цзиньпина глава российского государства посетит два города — Тяньцзинь и Пекин.

После прилета Путин провел с Си Цзиньпином диалог в формате «на ногах» перед церемонией группового фотографирования лидеров на полях 25-го саммита Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества.

Ранее Фицо пообещал поддержать отмену санкций против РФ.