В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Алиева на полях саммита в Китае

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, принимающие участие в 25-м саммите Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), пока не общались, но контакты между делегациями стран состоялись. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Пока, по-моему, нет, но члены российской делегации активно общались с коллегами из Азербайджана», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о взаимодействии двух лидеров.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Кремль проинформирует общественность в случае, если в рамках саммита ШОС будет запланирована встреча президентов России и Азербайджана. В свою очередь Ушаков уточнял, что договоренности о проведении отдельной встречи между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в рамках визита в Пекин отсутствуют.

27 августа Алиев заявил, что его страна поддерживала территориальную целостность Украины с первых дней начала СВО, назвав свою позицию «однозначной». Кроме того, он прокомментировал целый ряд других «узких мест» в отношениях Баку и Москвы — от катастрофы азербайджанского авиалайнера в конце прошлого года до арестов членов азербайджанской диаспоры на территории РФ. Вхождение Азербайджана в состав СССР он назвал «оккупацией». В Госдуме уже отреагировали на заявление Алиева: депутат Константин Затулин назвал их «прямым выпадом в адрес России». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лукашенко и Алиев посмеялись в кулуарах саммита ШОС.