На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Аналитик высказал предположение о цели Зеленского в случае встречи с Путиным

Аналитик Меркурис посчитал, что Зеленский хочет встретиться с Путиным ради шоу
true
true
true
close
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Аналитик Александр Меркурис посчитал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным ради шоу. Это мнение Меркурис высказал в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса, передает РИА Новости.

«В этом есть сильный элемент блефа. Мне кажется, что он хочет устроить шоу, показать, что русские воспринимают его серьезно», — заявил он.

По словам Меркуриса, целью украинского лидера является уклонение от переговоров по существу, а также создание видимости того, что именно Путин является виновником того, что диалог не продвигается.

До этого президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что трехсторонний саммит России, Соединенных Штатов и Украины состоится. При этом глава Белого дома отметил, что не знает, состоится ли прямая встреча между его российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

26 августа глава МИД Украины Андрей Сибига заявил после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио и европейскими партнерами, что Киев готов к переговорам Путина и Зеленского в любом месте и в различных форматах.

Ранее одна из стран Европы выразила готовность принять встречу Путина и Зеленского.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами