Аналитик высказал предположение о цели Зеленского в случае встречи с Путиным

Аналитик Александр Меркурис посчитал, что президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным ради шоу. Это мнение Меркурис высказал в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса, передает РИА Новости.

«В этом есть сильный элемент блефа. Мне кажется, что он хочет устроить шоу, показать, что русские воспринимают его серьезно», — заявил он.

По словам Меркуриса, целью украинского лидера является уклонение от переговоров по существу, а также создание видимости того, что именно Путин является виновником того, что диалог не продвигается.

До этого президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что трехсторонний саммит России, Соединенных Штатов и Украины состоится. При этом глава Белого дома отметил, что не знает, состоится ли прямая встреча между его российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

26 августа глава МИД Украины Андрей Сибига заявил после телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио и европейскими партнерами, что Киев готов к переговорам Путина и Зеленского в любом месте и в различных форматах.

Ранее одна из стран Европы выразила готовность принять встречу Путина и Зеленского.