В Кремле раскрыли участников переговоров Путина и Си Цзиньпина

Ушаков: в переговорах Путина и Си Цзиньпина примут участие Сечин, Миллер, Баканов
Сергей Гунеев/РИА Новости

В переговорах президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае примут участие глава «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Газпрома» Алексей Миллер, бизнесмен Олег Дерипаска, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

«[Директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий] Шугаев, Баканов, [глава Центробанка РФ Эльвира] Набиуллина, [глава «Росатома» Алексей] Лихачев, [глава Сбера Герман] Греф», — сказал помощник главы государства.

Ушаков добавил, что также в переговорах примут участие бизнесмен Олег Дерипаска, глава «Ростеха» Сергей Чемезов и другие.

Несколькими часами ранее Ушаков сообщил, что в российскую делегацию войдут три заместителя главы правительства РФ, более 10 министров, а также представители бизнеса и госкорпораций.

Визит Путина в Китай запланирован на 31 августа – 3 сентября. Российский лидер примет участие в саммите ШОС в Тяньцзине, после чего отправится в Пекин для проведения мероприятий в рамках официального визита.

Ранее Ушаков рассказал, куда направится Путин после завершения программы в Китае.

