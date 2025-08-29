На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Представитель Трампа сменил переводчика после скандала с российскими специалистами

Уиткофф после критики за использование переводчика РФ пользуется помощью госдепа
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, подвергшийся критике за использование услуг российских переводчиков во время встреч в Москве, теперь привлекает специалистов из Государственного департамента. Об этом сообщает Politico со ссылкой на официального представителя администрации.

Решение было принято после публикации расследования, где утверждалось, что Уиткофф нарушил протокол безопасности, пользуясь услугами российских переводчиков во время встреч с президентом России Владимиром Путиным.

«После того как он подвергся критике за использование услуг переводчика Путина в России, Уиткофф во время официальных встреч теперь пользуется услугами переводчика из госдепартамента», — отмечает издание.

В мае NBC сообщал, что Стив Уиткофф пользовался услугами российских переводчиков во время переговоров с Путиным, не взяв с собой в поездку американского специалиста.

В августе же спецпосланник президента США пришел на встречу с президентом России в сопровождении американского переводчика.

Ранее Уиткоффа обвинили в том, что он все перепутал после встречи с Путиным.

