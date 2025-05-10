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Уиткофф пользовался услугами переводчика из России на встрече с Путиным

NBC: Уиткофф пользовался услугами переводчиков из РФ на встречах с Путиным
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф пользовался услугами российских переводчиков во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным, не взяв с собой в поездку американского специалиста. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванных чиновников.

В публикации говорится, что таким образом Уиткофф нарушил давно устоявшийся протокол, обязывающий брать на переговоры на высшем уровне собственных переводчиков. В материале уточняется, что спецпосланник не владеет русским языком.

Чиновники отметили в интервью изданию, что самолет, на котором Уиткофф летал в Россию, якобы не оборудован защищенной правительственной системой связи. Они добавили, что политик пользовался телефоном в посольстве США, чтобы совершать конфиденциальные звонки, а также защищенный мобильный телефон.

До этого президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Стивен Уиткофф регулярно общается с Киевом и Москвой на тему урегулирования конфликта между ними и поддерживает с обеими сторонами хорошие отношения.

Ранее Вэнс заявил о поиске «золотой середины» между предложениями РФ и Украины.

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