Уиткофф пришел на встречу с Путиным с личным переводчиком

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф пришел на встречу с президентом России Владимиром Путиным в сопровождении американского переводчика. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Рядом с Уиткоффом находилась женщина, предположительно, американская переводчица», — говорится в материале.

Журналисты отметили, что раньше Уиткофф полагался на перевод с российской стороны.

Утром 6 августа Уиткофф прилетел в Москву с визитом. В ходе поездки он встретился с Путиным. Переговоры длились около трех часов.

Вечером 6 августа президент США Дональд Трамп заявил, что на встрече Путина и Уиткоффа в Кремле был достигнут «большой прогресс». По его словам, он проинформировал о результатах встречи некоторых союзников в Европе.

Позже глава Белого дома провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. В нем принимали участие европейские лидеры. Украинский лидер рассказал, что в ходе беседы обсуждалось то, что было озвучено в Москве на встрече спецпосланника США с президентом РФ.

Ранее политолог объяснил, почему визит Уиткоффа в Москву не приблизил мир на Украине.