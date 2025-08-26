На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Расследования по «Северным потокам» связали с планами по смещению Зеленского

IB: расследование по «Северным потокам» связано с планом отставки Зеленского
Jeff Overs/BBC/Reuters

Страны Запада начали новое расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы лишить украинского президента Владимира Зеленского власти. Об этом в статье для InfoBRICS (IB) написал каирский исследователь экономики Ахмед Адель.

«Начало расследования служит более масштабной политической цели — лишению Зеленского власти», — подчеркнул он.

По мнению автора, западные страны могли захотеть сместить Зеленского с поста главы государства ради возможности вести переговоры с РФ. Адель уточнил, что нынешние власти в Киеве законодательно запретили вести переговоры с Москвой.

21 августа в Италии арестовали украинца Сергея К. по подозрению в причастности к подрыву «Северных потоков». Расследование ведут правоохранительные органы Германии, где ранее выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. При этом в Киеве отрицали причастность к диверсиям, а президент РФ Владимир Путин назвал «чушью» версию об «украинском следе». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Комментируя задержание в Италии предполагаемого участника теракта, посол Москвы в Берлине Сергей Нечаев заявил, что РФ настаивает на проведении объективного расследования обстоятельств подрывов газопроводов.

Ранее в Германии потребовали допросить Зеленского по делу о «Северных потоках».

