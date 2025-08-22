Путин: Россия может преодолеть все вызовы, и она это сделает

Россия может преодолеть все вызовы, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках встречи с работниками атомной отрасли. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы можем преодолеть все эти вызовы, и мы это сделаем», — отметил президент.

Также Путин добавил, что у России нет недружественных стран, у нас есть недружественные элиты в некоторых странах.

Также на встрече Путин заявил, что в настоящее время отношения Соединенных Штатов и России находятся на низком уровне, однако после прихода к власти президента США Дональда Трампа появилась надежда увидеть «свет в конце тоннеля». Путин добавил, что РФ рассчитывает на полноценное восстановление отношений с США.

3 августа цюрихская газета Tages-Anzeiger написала, что количество желающих переехать в Россию граждан недружественных стран Запада весьма велико и производит впечатление. По мнению газеты, в РФ переезжают ярые консерваторы и недовольные западными либеральными демократиями, а также экономически необеспеченные и разочаровавшиеся люди.

