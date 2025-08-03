В Швейцарии впечатлились миграцией в Россию из недружественных стран

Количество желающих переехать в Россию граждан недружественных стран Запада весьма велико и производит впечатление. Об этом сообщает цюрихская газета Tages-Anzeiger.

В августе прошлого года российский лидер Владимир Путин издал указ, в соответствии с которым иностранцы из 47 недружественных стран, разделяющие традиционные духовно-нравственные ценности РФ, получили возможность запросить в упрощенном порядке разрешение на временное проживание в России. Сдачи теста на знание русского языка, вложения инвестиций и наличия специальной профессиональной квалификации не требуется.

По мнению газеты, целевой аудиторией этого указа являются ярые консерваторы и недовольные западными либеральными демократиями. Он также привлекателен для экономически необеспеченных и разочаровавшихся людей.

К концу мая 2025 года МВД РФ сообщило, что из недружественных стран было подано 1156 заявлений на переезд в Россию. Больше всего заявлений поступило из Германии — 224, на втором месте Латвия — 126, на третьем США — 99.

Tages-Anzeiger отмечает, что для страны с населением в 146 миллионов это немного, но эта цифра весьма значительна, учитывая, что Россия находится под санкциями, прямых авиарейсов из западных государств нет, а активы можно переправить в РФ лишь пользуясь непростыми обходными путями.

27 июня сообщалось, что посольство России в Норвегии каждый месяц получает несколько обращений от иностранных граждан, которые хотят переехать в РФ.

Ранее итальянский певец Пупо назвал условие переезда в Россию.