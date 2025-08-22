Путин: отношения РФ и США увидели свет в конце тоннеля после прихода Трампа

В настоящее время отношения Соединенных Штатов и России находятся на низком уровне, однако после прихода к власти президента Дональда Трампа появилась надежда увидеть «свет в конце тоннеля», заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове. Текст выступления главы российского государства размещен на сайте Кремля.

«Что касается наших отношений с США, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны, я уже много раз об этом говорил, но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что такой свет в конце тоннеля все-таки замаячил», — сказал российский лидер.

Он назвал прошедший на Аляске саммит содержательным, а также отметил, что Москва и Вашингтон продолжают поддерживать контакты на уровне компаний и министерств.

Путин добавил, что Россия рассчитывает на полноценное восстановление отношений с США.

Сегодня достаточно положительно о российском лидере высказался и сам Трамп во время брифинга в Овальном кабинете. Он показал журналистам совместное фото с Путиным на Аляске и выразил надежду, что президент РФ посетит чемпионат мира по футболу в США в 2026 году.

Ранее Трамп допустил, что встреча Путина и Зеленского может оказаться безрезультатной.