Путин заявил об отсутствии у России недружественных стран

Путин: у России нет недружественных стран, есть недружественные элиты

У России нет недружественных стран, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными. Его слова приводит ТАСС.

«У нас нет недружественных стран, у нас есть недружественные элиты в некоторых странах», — сказал российский лидер.

Также на встрече Путин заявил, что в настоящее время отношения Соединенных Штатов и России находятся на низком уровне, однако после прихода к власти президента США Дональда Трампа появилась надежда увидеть «свет в конце тоннеля». Путин добавил, что РФ рассчитывает на полноценное восстановление отношений с США.

3 августа цюрихская газета Tages-Anzeiger написала, что количество желающих переехать в Россию граждан недружественных стран Запада весьма велико и производит впечатление. По мнению газеты, в РФ переезжают ярые консерваторы и недовольные западными либеральными демократиями, а также экономически необеспеченные и разочаровавшиеся люди.

Ранее МИД Польши призвал граждан не ездить в Россию.