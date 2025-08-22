Путин объяснил, к чему приведет утрата Россией суверенитета

Если Россия потеряет суверенитет, она прекратит свое существование, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове. Текст выступления главы российского государства размещен на сайте Кремля.

«Есть страны, которые спокойно существуют без суверенитета. <...> Россия не может, с утратой суверенитета Россия прекратит существование в ее сегодняшнем виде», — сказал российский лидер.

Путин также отметил, что своей независимости в настоящее время лишена вся Западная Европа.

До этого президент РФ заявлял, что у Украины полностью отсутствует суверенитет, и называл верными попытки украинского народа вернуть себе хотя бы часть независимости в ходе недавних протестов. Кроме того, по мнению Путина, коррупция на Украине «захлестывает».

Действующий политический режим на Украине российский лидер назвал незаконным.

Ранее в конгрессе США призвали предложить России членство в НАТО.