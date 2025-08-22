На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе начали «в полную силу» искать других причастных к подрыву «Севпотоков»

Bild: операция по поиску причастных по делу о «Севпотоках» идет в полную силу
РИА Новости

Операция Northstream по поиску других подозреваемых, причастных к подрыву «Северных потоков» продолжается «в полную силу». Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на источники.

Как сообщается, другие подозреваемые могут находиться в окружении арестованного 21 августа в Италии украинца Сергея Кузнецова.

21 августа итальянская полиция арестовала украинца Сергея К., подозреваемого в причастности к подрыву «Северных потоков». Расследование ведется Германией, где ранее также выдали ордер на арест украинского дайвинг-инструктора Владимира Журавлева. В Киеве ранее отрицали причастность к диверсии, а президент России Владимир Путин называл версию об украинском следе «чушью». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Кузнецову грозит до 15 лет тюрьмы после возможной выдачи в Германию.

Посол России в Германии Сергей Нечаев, комментируя информацию о задержании в Италии предполагаемого участника теракта, заявил, что Россия настаивает на проведении объективного расследования обстоятельств подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» и привлечении к ответственности всех лиц, причастных к совершению преступления.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. В России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

Ранее СМИ раскрыли подробности о личности задержанного по делу о диверсии на «Северных потоках».

