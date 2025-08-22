Задержанному по делу о «Севпотоках» украинцу грозит серьезный срок

Украинцу Кузнецову грозит до 15 лет заключения за диверсию на «Северных потоках»

Украинцу Сергею Кузнецову, арестованному в Италии по подозрению в организации атаки на ««Северный поток» и «Северный поток-2», грозит до 15 лет тюрьмы после возможной выдачи в Германию. Об этом сообщает итальянский портал Open.online.

Накануне немецкая прокуратура сообщила, что в Италии по ордеру Германии задержан украинский гражданин Сергей К., которого подозревают в координации диверсии на «Северных потоках». По предварительным данным, мужчина входил в группу лиц, заложивших взрывные устройства на газопроводах в районе острова Борнхольм. Обвиняемый, предположительно, был одним из координаторов операции. Он и его сообщники использовали для перевозки парусную яхту, выходившую из города Росток в ФРГ.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что это могла быть целенаправленная диверсия. В России возбудили уголовное дело об акте международного терроризма.

Позже начали появляться сообщения о предполагаемой причастности Украины к теракту. В августе прошлого года американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники писала, что идея взорвать газопроводы возникла в мае 2022 года во время пьяного разговора старших офицеров Вооруженных сил Украины и бизнесменов в баре.

