На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Словакии сообщили о последствиях новой атаки на нефтепровод «Дружба»

Министр Сакова: из-за атаки на нефтепровод «Дружба» остановят перекачку нефти
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

На нефтепровод «Дружба» вновь была совершена атака, из-за этого перекачка нефти будет остановлена. Об этом сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Новая атака на нефтепровод «Дружба» у белорусской границы. Перекачка скоро остановится», — сообщила она.

Специалистам предстоит выяснить масштаб ущерба трубопроводу после украинской атаки.

Незадолго до этого об атаке на нефтепровод сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он расценил такие действия Киева как попытку втянуть Будапешт в войну.

До этого Украина атаковала нефтепровод «Дружба» 18 августа, что также привело к прекращению поставок. Будапешт назвал удары по венгерской энергетической инфраструктуре недопустимыми и возмутительными. Российская сторона провела ремонтные работы на трубопроводе и восстановила поставки нефти.

Ранее на Украине подтвердили удар по нефтепроводу «Дружба».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами