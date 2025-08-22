На нефтепровод «Дружба» вновь была совершена атака, из-за этого перекачка нефти будет остановлена. Об этом сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Новая атака на нефтепровод «Дружба» у белорусской границы. Перекачка скоро остановится», — сообщила она.

Специалистам предстоит выяснить масштаб ущерба трубопроводу после украинской атаки.

Незадолго до этого об атаке на нефтепровод сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он расценил такие действия Киева как попытку втянуть Будапешт в войну.

До этого Украина атаковала нефтепровод «Дружба» 18 августа, что также привело к прекращению поставок. Будапешт назвал удары по венгерской энергетической инфраструктуре недопустимыми и возмутительными. Российская сторона провела ремонтные работы на трубопроводе и восстановила поставки нефти.

Ранее на Украине подтвердили удар по нефтепроводу «Дружба».