Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии

Путин проводит встречу с главой МИД Индии Джайшанкаром в Кремле
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Президент России Владимир Путин принял в Кремле министра иностранных дел Индии Субраманьяма Джайшанкара. Об этом сообщили в пресс-службе российского лидера, передает ТАСС.

«Президент России Владимир Путин в Кремле принимает министра иностранных дел Республики Индия Джайшанкара», — говорится в сообщении.

21 августа глава внешнеполитического ведомства Индии прибыл в столицу России с официальным визитом. Перед встречей с президентом он провел переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Накануне временный поверенный в делах России в Индии Роман Бабушкин заявил, что стратегическое партнерство между двумя странами выходит на новый уровень, страны готовы совместно находить выход из сложных ситуаций. По его словам, Индия не будет отказываться от российской нефти, несмотря на давление со стороны США.

В свою очередь представитель посольства России в Индии сообщил, что Нью-Дели получает российскую нефть со скидкой, так как альтернативных источников поставок фактически нет.

Ранее стало известно, что Путин посетит Индию.

