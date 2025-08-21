Лавров: Путин посетит Индию с рабочим визитом до конца 2025 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетит Индию с рабочим визитом до конца 2025 года. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром, передает РИА Новости.

«Мы сегодня обсудили предстоящие мероприятия в рамках этого диалога, включая подготовку визита президента РФ в Индию до конца текущего года», — сказал дипломат.

По его словам, планируется подготовить солидный пакет документов к предстоящему саммиту.

Накануне временный поверенный в делах России в Индии Роман Бабушкин заявил, что стратегическое партнерство между двумя странами выходит на новый уровень, страны готовы совместно находить выход из сложных ситуаций. По его словам, Индия не будет отказываться от российской нефти, несмотря на давление со стороны США.

В свою очередь представитель посольства России в Индии сообщил, что Нью-Дели получает российскую нефть со скидкой, так как альтернативных источников поставок фактически нет.

Ранее в команде Трампа обвинили Индию в «наживе» из-за российской нефти.