Президент России Владимир Путин передал заместителю директора ЦРУ Джуллиан Галлиной, чей сын Майкл Глосс воевал на Украине в рядах ВС РФ, орден Мужества. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации.

Награду передали через спецпосланника США Стивена Уиткоффа, который в начале августа приезжал в Москву и встречался с Путиным.

Как пишут журналисты, ситуацию с орденом некоторые обозреватели расценили как некий дипломатический жест. Однако, как утверждает CNN, Уиткофф, который сам потерял сына, посчитал, что она выходит за рамки геополитики.

В материале также утверждается, что Галлина и ее муж плакали, когда ей вручали награду.

До этого CBS News сообщал, что Путин передавал для замглавы ЦРУ не орден Мужества, а орден Ленина.

Майкла Глосса не стало в 2024 году в ДНР. Он задумался о поездке в Россию, когда смотрел видеоролики про Палестину, заставившие его испытывать гнев по отношению к США. В Турции мужчина сделал визу и поехал путешествовать по российским регионам, после чего решил заключить контракт с ВС РФ и принять участие в спецоперации.

Ранее Вэнс назвал Путина расчетливым политиком, заботящимся об интересах России.