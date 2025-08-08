СМИ сообщили, что Путин передал Уиткоффу орден Ленина для сотрудницы ЦРУ

Во время визита американского дипломата Уиткоффа в Кремль президент России Владимир Путин передал через него орден Ленина для сотрудницы ЦРУ Юлианы Галлиной. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

В статье говорится, что награду должны были вручить Юлиане Галлиной, чей 21-летний сын Майкл Глосс не выжил в ходе спецоперации на Украине в 2024 году. Отмечается, что молодой человек воевал на стороне России.

По данным издания, на данный момент Галлина работает заместителем директора по цифровым инновациям в ЦРУ. Достоверных данных о том, была ли передана награда, не поступало. Информации о дальнейшей судьбе ордена Ленина не сообщалось.

В публикации говорится, что жест Путина был нацелен на общественный резонанс и провоцировал вопросы о том, почему сын сотрудника ЦРУ участвовал в боевых действиях на стороне России.

Новость дополняется.