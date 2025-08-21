На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вэнс назвал Путина расчетливым политиком, заботящимся об интересах России

Вэнс: Путин очень расчетлив и заботится об интересах России
true
true
true
close
Telegram-канал «Кремль. Новости»

Президент России Владимир Путин является расчетливым и заботящимся об интересах своей страны политиком. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он отметил, что ни разу не встречался с российским лидером лично, но неоднократно разговаривал с ним по телефону. По словам Вэнса, в общении Путин более мягкий, чем можно было бы ожидать.

Вице-президент США подчеркнул, что Путин является человеком, который заботится об интересах своей страны, как он их видит.

Вэнс добавил, что Путин уважает президента США Дональда Трампа, потому что тот тоже заботится о своем народе.

21 августа Вэнс заявил о неожиданности для европейских лидеров телефонного звонка Трампа Путину, сделанного во время переговоров в Белом доме.

За день до этого специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в общей сложности провел около суток на встречах с Путиным и его ближайшим окружением.

Ранее на Западе встречу Путина и Трампа назвали победой России.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами