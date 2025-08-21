Вэнс назвал Путина расчетливым политиком, заботящимся об интересах России

Вэнс: Путин очень расчетлив и заботится об интересах России

Президент России Владимир Путин является расчетливым и заботящимся об интересах своей страны политиком. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Он отметил, что ни разу не встречался с российским лидером лично, но неоднократно разговаривал с ним по телефону. По словам Вэнса, в общении Путин более мягкий, чем можно было бы ожидать.

Вице-президент США подчеркнул, что Путин является человеком, который заботится об интересах своей страны, как он их видит.

Вэнс добавил, что Путин уважает президента США Дональда Трампа, потому что тот тоже заботится о своем народе.

21 августа Вэнс заявил о неожиданности для европейских лидеров телефонного звонка Трампа Путину, сделанного во время переговоров в Белом доме.

За день до этого специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил, что в общей сложности провел около суток на встречах с Путиным и его ближайшим окружением.

Ранее на Западе встречу Путина и Трампа назвали победой России.