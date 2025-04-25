21-летний американец Майкл Глосс участвовал в военном конфликте с Украиной на стороне России и погиб в ДНР. Примечательно, что его мать служит замдиректора Центрального разведывательного управления США, а отец возглавляет компанию, разрабатывающую ПО для Пентагона и других силовых ведомств. Запись о том, что Глосс был на пункте отбора на контрактную службу в Москве, есть в ЕМИАС.

Сын замдиректора Центрального разведывательного управления США Джулианы Галлины Глосс Майкл Глосс погиб в 2024 году в ДНР, где он воевал на стороне российской армии, пишет Baza. Ему был 21 год.

Отец юноши — Ларри Глосс — ветеран ВМС США и глава компании Security Information Systems, разрабатывающей программное обеспечение для Пентагона.

Джулианна Галлина Глосс окончила Военно-морскую академию США и в 1990-х годах стала первой — женщиной-комендантом кадетского корпуса академии. Последние шесть лет она служит в ЦРУ. Заместителем директора управления по цифровым инновациям Глосс стала в феврале 2024 года.

Как американец оказался в ВС РФ

По информации издания, Глосс-младший был студентом колледжа, но в начале 2023 года бросил учебу и уехал из США. Вначале американец отправился в Италию, а затем — в Израиль, откуда был депортирован. Глоссу пришлось переехать в Турцию: в этой стране он провел несколько месяцев, живя в кемпингах Rainbow Family of Living Light (контркультура кочевников, существующая примерно с 1970 года) и работая волонтером в провинции Хатай, где в ночь на 6 февраля 2023 года произошло самое сильное с 1939 года землетрясение.

Приятель Глосса, у которого тот гостил в Стамбуле, рассказал, что американец «был убежден, что западная гегемония подходит к концу, а ее место займет БРИКС». Сын замглавы ЦРУ смотрел видео о Палестине и якобы «был очень зол» на США. «Он начал думать о поездке в Россию», — поясняет молодой человек.

В Турции Глосс сделал визу и поехал путешествовать по российским регионам, после чего решил заключить контракт с ВС РФ и принять участие в спецоперации.

В сентябре 2023 года в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) появилась учетная запись с данными Майкла Александра Глосса, его адресом был указан пункт отбора на контрактную службу в Москве.

«Погиб в Восточной Европе»

Как и в бою за какой населенный пункт погиб Глосс, не уточняется. Родственники юноши, опубликовавшие некролог, лишь указали, что это произошло «в Восточной Европе».

«Со своим благородным сердцем и духом воина Майкл выковывал свой собственный путь героя, когда он трагически погиб в Восточной Европе 4 апреля 2024 года», — говорится в некрологе, написанном семьей Глосса.

Американца смогли похоронить только спустя восемь месяцев после гибели.

Кузен вице-президента США воевал за ВСУ

В марте французская газета Le Figaro сообщила, что двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса Нейт Вэнс три года воевал в рядах Вооруженных сил Украины, причем два с половиной из них — «на самых кровопролитных фронтах».

По информации издания, Нейт Вэнс покинул ВСУ в начале января 2025 года, за несколько дней до того, как его брат стал вице-президентом. Он был крайне разочарован, что Вашингтон перестал оказывать безусловную поддержку Украине.

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«Когда Нейт услышал, как его кузен Джей Ди Вэнс нападает на президента Украины Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома, он пришел в ярость», — пишет Le Figaro.

У Нейта и Джей Ди Вэнсов общие бабушка и дедушка: мать Джей Ди, Беверли — сестра отца Нейта, Джеймса.