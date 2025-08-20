На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме сочли Будапешт подходящей площадкой для переговоров по Украине

Hungarian Parliament/Reuters

Венгрия рассматривалась как одна из возможных площадок для начала переговоров с самого начала и подходит для этого по всем параметрам, поскольку является «нейтральной стороной» в конфликте на Украине. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Он напомнил, что у премьера Венгрии Виктора Орбана сложились дружеские отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с американским лидером Дональдом Трампом.

«Подводных камней на этой площадке я не вижу. Если будет достаточное время, спецслужбы и США, и России, конечно, помогут, координируя действия со спецслужбами в Венгрии, и сумеют обеспечить безопасность», — сказал Чепа.

Накануне американский министр финансов Скотт Бессент заявил, что трехсторонняя встреча лидеров России, США и Украины может пройти в столице Венгрии городе Будапеште.

О возможности организации встречи в Будапеште сообщала газета Politico. Источники издания заявили, что «именно Будапешт администрация президента США Дональда Трампа видит площадкой саммита в первую очередь», а в Соединенных Штатах якобы уже ведут подготовку к переговорам.

Ранее Туск отверг встречу Путина и Зеленского в Будапеште из-за исторических ассоциаций.

