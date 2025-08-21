На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Спецпредставитель Путина осудил снос памятников в Азербайджане

Спецпредставитель Путина Швыдкой осудил снос Азербайджаном памятников в Карабахе
Виктор Толочко/РИА Новости

Спецпредставитель президента России Владимира Путина по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в беседе с РБК осудил снос памятников в Азербайджане.

«Демонтаж памятников деятелям культуры, надругательство над ними, где бы это ни происходило, не может не вызывать сверхнегативного отношения, — сказал он.

Он выразил сожаление по поводу желания Баку политизировать культурную сферу.

«Политика живет в настоящем, а культурные отношения живут в вечности, и это нужно понимать», — отметил он.

15 августа в Армении заявили, что в Азербайджане разрушены 25 памятников, установленных в честь выдающихся деятелей и героев Великой Отечественной войны в Ханкенди. По данным Агентства по развитию культуры Арцаха, из Ханкенди (Степанакерт при Нагорном Карабахе) вывезли памятники адмиралу Ованесу Баграмяну, адмиралу Ивану Исакову, летчику Нельсону Степаняну, а также известным деятелям культуры, в том числе известному художнику Ивану Айвазовскому.

31 июля Швыдкой заявил, что снос памятника Айвазовскому вызывает сожаление и глубокое неприятие. Он отметил, что Баку мог бы уведомить Москву о своем намерении. В этом случае можно было бы решить вопрос цивилизованным путем, например, при помощи переноса монумента на территорию России.

Ранее глава Крыма заявил о готовности принять разрушенный в Азербайджане памятник Айвазовскому.

