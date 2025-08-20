Лавров заявил о понимании США позиции России по Украине

Россия наблюдает все более четкое понимание со стороны США в необходимости устранить первопричины кризиса на Украине, а не пытаться поддерживать тех, кто раскидывается красивыми лозунгами о незамедлительном прекращении огня и при этом утверждает, что это не будет означать продолжение накачивания Киева оружием. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с журналистами, передает ТАСС.

По словам дипломата, призыв президента Франции Эммануэля Макрона о немедленном прекращении огня — это «абсолютно авантюрная» и конфронтационная позиция в поддержку продолжения конфликта на Украине, которая не находит понимания у нынешней администрации США, желающей вникнуть в существо проблем и ликвидировать первопричины, которые легли в основу украинского кризиса.

В июле Лавров заявлял, что устойчивое урегулирование конфликта на Украине невозможно без устранения его первопричин, прежде всего, необходимо устранить угрозы безопасности России в связи с расширением НАТО и втягиванием в эту организацию республики.

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После него Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

