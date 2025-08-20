В России назвали карту Украины в Белом доме оплеухой Зеленскому

Карта Украины, размещенная в Белом доме во время переговоров президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими руководителями, служила «мощной оплеухой» для Киева. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Он был, вот этот вот рисунок, такой мощной оплеухой, которая должна была привести их в чувство», — заявила дипломат.

По ее словам, эта «оплеуха» должна была «взбодрить» Зеленского. При этом Захарова считает, что «привести в чувство» украинского президента окончательно «будет очень сложно кому бы то ни было».

Представитель МИД РФ добавила, что размещенная в Белом доме карта наглядно демонстрировала главе Украины и его союзникам «сколько они потеряли во всех смыслах».

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После них Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее в Испании заявили, что перед встречей в Белом доме в Европе морально готовились к катастрофе.