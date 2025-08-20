На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России назвали карту Украины в Белом доме оплеухой Зеленскому

Захарова: карта Украины в Белом доме была оплеухой для отрезвления Зеленского
true
true
true
close
Telegram

Карта Украины, размещенная в Белом доме во время переговоров президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским и европейскими руководителями, служила «мощной оплеухой» для Киева. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Он был, вот этот вот рисунок, такой мощной оплеухой, которая должна была привести их в чувство», — заявила дипломат.

По ее словам, эта «оплеуха» должна была «взбодрить» Зеленского. При этом Захарова считает, что «привести в чувство» украинского президента окончательно «будет очень сложно кому бы то ни было».

Представитель МИД РФ добавила, что размещенная в Белом доме карта наглядно демонстрировала главе Украины и его союзникам «сколько они потеряли во всех смыслах».

18 августа в Белом доме прошла встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. После них Трамп принял глав Европы. Встреча состоялась через несколько дней после переговоров Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске. Глава Белого дома обсудили с Киевом и Европой опции по урегулированию конфликта на Украине, а также возможность проведения трехстороннего саммита США — Россия — Украина. Далее ожидается организация встречи Путина и Зеленского при посредничестве Трампа.

Ранее в Испании заявили, что перед встречей в Белом доме в Европе морально готовились к катастрофе.

Все новости на тему:
Встреча Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами