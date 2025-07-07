Устойчивое урегулирование конфликта на Украине невозможно без устранения его первопричин, прежде всего, необходимо устранить угрозы безопасности России в связи с расширением НАТО и втягиванием в эту организацию республики. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью венгерской газете Magyar Nemzet.

Дипломат подчеркнул, что не менее важно добиться соблюдения прав человека на территориях, остающихся под контролем Киева, «который после 2014 года истребляет все, что связано с Россией, русскими и русскоязычными людьми».

Лавров добавил, что в рамках урегулирования кризиса на Украине необходимо международное признание новых регионов Российской Федерации — Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Министр подчеркнул, что Украине следует вернуться к истокам своей государственности и придерживаться тех документов, которые создали ее правовую основу. В частности, положение о нейтральном, внеблоковом и безъядерном статусе республики зафиксировано в Декларации 1990 года о ее государственном суверенитете

В начале июля президент России Владимир Путин заявил американскому лидеру Дональду Трампу о том, что РФ не отступится от поставленных целей на Украине, то есть от устранения первопричин, которые привели к текущей ситуации.

Ранее Лавров заявил, что Россию не устроит мир с Украиной без учета интересов в сфере безопасности.