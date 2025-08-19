Каллас анонсировала обсуждение 19-го пакета санкций против России

Главы МИД Евросоюза рассмотрят 19-й пакет санкций против России 28 — 30 августа на неформальной встрече в Брюсселе. Об этом на своей странице в соцсети X заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас после экстренного онлайн-конференции.

«Новый пакет санкций против России должно быть готов к следующему месяцу. Я вынесла эти вопросы на повестку дня встречи министров иностранных дел и обороны ЕС на следующей неделе», — заявила она.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе заявила, что 19-й пакет санкций против России будет готов в начале сентября.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф ранее заявил, что его страна продолжит оказывать помощь Киеву и введет дополнительные санкции против РФ.

16 августа Европейский союз после переговоров президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа решил продолжить оказывать санкционное давление на РФ.

Ранее в МИД Австрии заявили о новых «жестких санкциях» против России.