Нидерланды продолжат вводить новые санкции против России

Нидерланды совместно с другими странами Евросоюза (ЕС) продолжат оказание помощи Киеву, а также введут новые санкции против России. Об этом в соцсети X сообщил премьер-министр Нидерландов Дик Схоф по итогам виртуальной встречи «коалиции желающих».

«Мы продолжим совместно разрабатывать гарантии безопасности [для Украины] и оказывать давление на Россию, в том числе путем подготовки новых, более жестких санкций», — говорится в сообщении.

Лидеры ЕС встретились в виртуальном формате во вторник в 13:00 по брюссельскому времени (14:00 мск), чтобы обсудить итоги состоявшихся накануне переговоров с президентом США Дональдом Трампом и скоординировать следующие шаги по гарантиям безопасности для Украины.

По информации пресс-службы премьер-министра Великобритании Кира Стармера, в ходе встречи помимо антироссийских санкций затрагивалась тема размещения военного контингента европейских стран на Украину в случае прекращения боевых действий.

16 августа глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас пообещала ввести новые санкции в отношении РФ. По ее словам, Москва якобы намерено затягивает переговоры, и поэтому необходимо «давить» на нее, чтобы принудить к миру.

Ранее в МИД Австрии заявили о новых «жестких санкциях» против России.