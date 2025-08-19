На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МИД Австрии заявила о подготовленных «очень жестких санкциях» против России

Глава МИД Австрии: подготовлены санкции, чтобы заставить РФ сесть за переговоры
Jana Rodenbusch/Reuters

Европа подготовила «очень жесткие санкции», чтобы заставить Россию приступить к переговорам для разрешения украинского конфликта. Об этом министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер заявила в интервью телеканалу ORF2.

Она подчеркнула, что восстановление мирного порядка в Европе является главной задачей. Поэтому нельзя допустить, чтобы Москва игнорировала безопасность европейских государств, действуя в своих политических интересах.

Майнль-Райзингер отметила, что для обеспечения европейской безопасности возможно дальнейшее давление на Россию. Уже подготовлены «очень жесткие санкции», чтобы заставить президента РФ Владимира Путина сесть за стол переговоров по Украине.

16 августа премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что геополитическое противостояние за будущее Украины и безопасность Европы вступило в решающую стадию.

В этот же день глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас пообещала новые санкции и призвала давить на Россию.

Ранее стало известно, когда ЕС может принять 19-й пакет санкций против России.

Все новости на тему:
Санкции против России
