Евросоюз решил усилить санкции против России после встречи Путина и Трампа

Европейский союз (ЕС) продолжит оказывать санкционное давление на Россию. Об этом говорится в заявлении лидеров ЕС по итогам переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Мы также продолжим усиливать санкции и расширять экономические меры для оказания давления на российскую военную экономику до достижения прочного и справедливого мира», — говорится в документе.

В пятницу президенты России и США впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит состоялся на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями о «существенном прогрессе», но без подписания соглашений.

Главы государств обсуждали ключевые вопросы: прекращение конфликта на Украине, перспективы контроля над ядерным оружием и восстановление двусторонних контактов в экономике и безопасности.

Трамп по итогам саммита заявил о начале подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Украины и США. В свою очередь, Путин пригласил Трампа в Москву.

Ранее СМИ сообщили, что Путин после встречи с Трампом «освободился от дипломатической изоляции».