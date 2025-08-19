Трамп заявил, что звонить Путину при Зеленском было бы неуважительно

Трамп признался, что ушел с встречи лидеров ЕС и Зеленского ради звонка Путину

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News рассказал, что вчера покинул встречу европейских лидеров и украинского лидера Зеленского, чтобы поговорить с президентом России Владимиром Путиным.

Глава Белого дома признался, что не стал звонить президенту России при представителях Евросоюза.

«Я посчитал, что это было бы неуважительно по отношению к Путину», — объяснил Трамп.

19 августа портал Axios со ссылкой на два информированных источника писал, что Трамп провел телефонный разговор с российским лидером во время встречи с Зеленским и семью европейскими лидерами в Белом доме.

Позже помощник главы РФ Юрий Ушаков сообщил, что разговор лидеров длился около 40 минут и носил откровенный, конструктивный характер. По его словам, лидеры обсудили возможность повышения уровня прямых российско-украинских переговоров. В ходе беседы Путин поддержал идею встречи с Зеленским.

Ранее в Госдуме похвалили Трампа, прервавшего переговоры ради звонка Путину.