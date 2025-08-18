СМИ узнали о недовольстве США из-за отказа Киева признать потерю Донбасса

Американские чиновники крайне недовольны нежеланием Украины признавать контроль России над всем Донбассом. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

В публикации говорится, что правительство США видит в «уступке Донбасса» «сильную карту», которую оно смогло выиграть для Украины. В Соединенных Штатах считают, что киевские власти должны согласиться на территориальные уступки, поскольку Украина «все равно потеряет территории».

18 августа в Белом доме состоялся брифинг президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского перед их разговором тет-а-тет. Среди прочего журналисты спросили Зеленского, готова ли Украина пойти на территориальные уступки ради достижения мира. Украинский лидер не дал прямого ответа, лишь заявив, что поддерживает усилия США по урегулированию конфликта.

До этого Трамп в соцсети Truth Social заявил, что Зеленский может завершить конфликт с Россией «почти немедленно», если откажется от притязаний на Крым и членства Украины в НАТО.

Ранее Трамп напомнил о позиции РФ по вступлению Украины в НАТО.