СМИ: Зеленский боялся новой перепалки с Трампом, поэтому часто благодарил его

Bloomberg: Зеленский на встрече с Трампом благодарил его, чтобы избежать ссоры

Украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме хотел избежать новой перепалки, поэтому часто благодарил американского лидера. Об этом сообщает Bloomberg.

«Стремясь избежать катастрофической перепалки, которая испортила его последний визит, Зеленский неоднократно благодарил Трампа за вовлеченность», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что такая стратегия «сработала»: Трамп и Зеленский нашли общий язык, и Киев «получил ценный приз» в виде обязательства Трампа присоединиться к гарантиям безопасности в рамках любого мирного соглашения.

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров. Портал Axios утверждает, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Ранее Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальные вопросы с Путиным.