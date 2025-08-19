На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил, что надел свой «лучший костюм» на встречу с Трампом

Bloomberg: Зеленский приехал на встречу с Трампом в своем лучшем костюме
true
true
true
close
Kevin Lamarque/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампа в своем лучшем костюме. Об этом заявил сам Зеленский, его слова приводит агентство Bloomberg.

«Это лучшее, что у меня есть», — сказал Зеленский о своем костюме.

На это Трамп ответил, что костюм Зеленского ему «нравится».

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп провел переговоры с президентов РФ Владимиром Путиным по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров. Портал Axios утверждает, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Ранее генсек НАТО раскрыл детали разработки гарантий безопасности Украины.

Встреча Трампа и Зеленского
