WSJ: Трамп запросил у Киева долю в украинской индустрии БПЛА на сумму $50 млрд

Президент США Дональд Трампа во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским и главами европейских государств запросил у Киева долю в украинской индустрии беспилотников на сумму $50 млрд. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«Трамп запросил у Зеленского долю в украинской индустрии беспилотников на сумму 50 миллиардов долларов», — говорится в сообщении издания.

С начала конфликта на Украине, пишет WSJ, Киев создал «крупную индустрию беспилотников».

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров. Портал Axios утверждает, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Ранее Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальные вопросы с Путиным.