Трамп попросил европейских лидеров отказаться от термина «прекращение огня»

Президент США Дональд Трамп на закрытых переговорах с европейскими лидерами и украинским президентом Владимиром Зеленским попросил стороны отказаться от термина «прекращение огня». Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal.

«В ходе закрытых обсуждений (Трамп. — «Газета.Ru) попросил лидеров прекратить использование этого термина», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что вместо «прекращения огня» европейские лидеры согласились использовать термин «перемирие».

18 августа в Белом доме прошла встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Трамп провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам встречи главы Белого дома с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Путин и Трамп поддержали проведение прямых переговоров между российскими и украинскими делегациями.

Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров. Портал Axios утверждает, что Трамп надеется провести встречу Путина и Зеленского до конца августа.

Ранее Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальные вопросы с Путиным.