Зеленский опубликовал пост по итогам встречи в Белом доме

Зеленский: договорились с Трампом по гарантиям безопасности и обмену пленными

Ключевые договоренности по гарантиям безопасности и возвращению пленных достигнуты по итогам переговоров в Белом доме. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

«Обсудили гарантии безопасности как стартовое условие для прекращения конфликта. Ценим готовность США поддержать Украину», — заявил Зеленский.

Он подтвердил согласование формата встречи с президентом России Владимиром Путиным при посредничестве американского лидера Дональда Трампа и работу по возвращению военнопленных и гражданских лиц.

Отдельно президент Украины поблагодарил лидеров ЕС за «демонстрацию единства».

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров.

Ранее Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальные вопросы с Путиным.