На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Зеленский опубликовал пост по итогам встречи в Белом доме

Зеленский: договорились с Трампом по гарантиям безопасности и обмену пленными
true
true
true
close
Alexander Drago/Reuters

Ключевые договоренности по гарантиям безопасности и возвращению пленных достигнуты по итогам переговоров в Белом доме. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале.

«Обсудили гарантии безопасности как стартовое условие для прекращения конфликта. Ценим готовность США поддержать Украину», — заявил Зеленский.

Он подтвердил согласование формата встречи с президентом России Владимиром Путиным при посредничестве американского лидера Дональда Трампа и работу по возвращению военнопленных и гражданских лиц.

Отдельно президент Украины поблагодарил лидеров ЕС за «демонстрацию единства».

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте.

Президент США сообщил, что уже начал подготовку встречи с Путиным и Зеленским. По словам Трампа, его встреча с лидерами России и Украины пройдет после их двусторонних переговоров.

Ранее Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальные вопросы с Путиным.

Все новости на тему:
Встреча Трампа и Зеленского
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами