Генсек НАТО заявил, что отправка военных на Украину не обсуждалась на встрече с Трампом

Рютте: отправка войск ЕС и США на Украину не обсуждалась на встрече с Трампом
true
true
true
close
Mikko Stig/Reuters

Вопрос об отправке европейских и американских войск на Украину вообще не обсуждался на встречах с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте в интервью Fox News.

«Этот вопрос сегодня вообще не обсуждался. Он станет частью переговоров, которые мы выведем на новый уровень понимания в ближайшие дни и недели», — сказал Рютте.

Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности для Украины будут предоставляться европейскими странами при координации с США.

Днем 18 августа министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выступил против отправки немецких военнослужащих на Украину.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на виртуальной встрече «коалиции желающих» выступила против предложения президента Франции Эммануэля Макрона по отправке на Украину миротворческого военного контингента из стран Европы.

18 августа в Белом доме прошла встреча Трампа и президента Украины Зеленского. Помимо них, в переговорах приняли участие ряд европейских лидеров, а также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и Марк Рютте.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что готов обсуждать территориальные вопросы с Владимиром Путиным.

