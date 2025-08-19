Украина требует от России компенсации за СВО

FT: Украина требует полной компенсации ущерба от России в размере $300 млрд

Украина требует полной компенсации ущерба от России в размере $300 млрд. Об этом говорится в официальном документе властей Украины, опубликованном Financial Times (FT).

Согласно тексту, источником выплат должны стать замороженные суверенные активы РФ. В документе уточняется: ослабление санкций возможно только при соблюдении Москвой будущего мирного соглашения и прозрачности его выполнения.

Кроме того, как утверждает FT, Украина не примет соглашений, подразумевающих территориальные уступки России.

В конце июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пришло время конфисковать активы России.

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин отмечал, что конфискация российских активов подорвет доверие к доллару и евро и приведет к оттоку капиталов из западных банков, поэтому американскому бизнесу выгодно вновь начать сотрудничать с Россией.

Ранее Трамп назвал Макрону причину, по которой Путин хочет заключить сделку по Украине.