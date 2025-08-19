Трамп и Зеленский публично общались около 25 минут

Публичное общение Трампа и Зеленского в Белом доме продлилось около 25 минут

Публичное общение президентов Соединенных Штатов и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме продлилось менее получаса. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча двух лидеров в Овальном кабинете началась около 20.20 мск. Их публичное общение в узком составе продолжалось примерно 25 минут.

До этого сообщалось, что Трамп прервал закрытую часть переговоров с европейскими лидерами для телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа, Зеленского и европейских лидеров.

В Вашингтон прибыли председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее Трамп оценил масштаб встречи в Белом доме.