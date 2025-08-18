Зеленский оценил переговоры с Трампом в Белом доме

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «очень хорошими» переговоры с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Трансляцию с места событий ведет C-SPAN.

«У нас были очень хорошие переговоры с президентом Трампом. Может, самые лучшие будут в будущем. И мы поговорим еще про гарантии о безопасности. Это очень важно, что США дают такой сильный сигнал и готовы к гарантиям по безопасности», — сказал Зеленский.

Президенты США и Украины провели совместный брифинг перед разговором тет-а-тет. В ходе общения с журналистами Трамп, в частности, заявил, что сегодняшний день будет для Украины решающим. Он отметил, что если сделка не будет достигнута, то США прекратят свою помощь. Кроме того, Трамп сообщил о приверженности президента России Владимира Путина к мирному урегулированию конфликта на Украине.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский может закончить конфликт, признав Крым российским.