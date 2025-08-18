Трамп заявил о шансах завершить конфликт на Украине в случае встречи Путина и Зеленского

Трамп: будут разумные шансы на мир в случае встречи Путина и Зеленского

Президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме о «разумных шансах» на завершение конфликта, если состоится встреча украинского лидера с президентом России Владимиром Путиным. Трансляцию ведет C-Span.

Трамп заявил о перспективе проведения трехсторонней встречи с участием Зеленского и Путина.

«Я думаю, у нас будут разумные шансы завершить войну, если мы ее проведем», — добавил американский лидер.

Зеленский и Трамп проводят переговоры в Белом доме впервые после февральского скандала, когда американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США и отсутствии благодарности, а также раскритиковал его за отказ от прекращения огня.

В Вашингтон также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

По данным газеты Bild, Трамп сперва примет Зеленского наедине, после чего к ним присоединятся европейские лидеры.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее Sky News опубликовал список потенциальных мест для встречи Трампа, Путина и Зеленского.