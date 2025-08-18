Трамп и Зеленский ушли на встречу с лидерами стран Европы

Трамп и Зеленский после закрытой беседы ушли на встречу с европейскими лидерами

Президенты Соединенных Штатов и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский после закрытой беседы отправились на встречу с лидерами стран Европы. Об этом сообщил YouTube-канал Белого дома.

На трансляции можно увидеть Трампа и Зеленского за одним столом с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, генсеком НАТО Марком Рютте, финским президентом Александром Стуббом и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Закрытая встреча с Зеленским продлилась час. Трамп заявил, что в ходе нее стороны обсудили «множество тем».

Центральная тема встречи 18 августа — завершение украинского конфликта. По словам главы США, его прекращения хотят как президент РФ Владимир Путин, так и Зеленский.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

Ранее стало известно, будет ли совместное заявление Трампа и Зеленского по итогам встречи.