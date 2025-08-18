Встреча Трампа и Зеленского продлилась час

Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами

Встреча лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского длилась примерно 1 час.

Перед встречей они ответили на вопросы журналистов в Белом доме.

После совместной встречи Трамп и Зеленский отправились на встречу с европейскими лидерами.

В Вашингтон также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

По данным газеты Bild, Трамп сначала примет Зеленского наедине, после чего к ним присоединятся лидеры стран ЕС.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

