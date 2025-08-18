Трамп заявил, что завершения конфликта хотят как Путин, так и Зеленский

Трамп: завершения конфликта на Украине хотят и Путин, и Зеленский

Завершения украинского конфликта желают и президент РФ Владимир Путин, и украинский лидер Владимир Зеленский, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в ходе встречи с Зеленским. Трансляцию встречи ведет YouTube-канал Белого дома.

«Нам нужно обеспечить устойчивый мир. Владимир Путин хочет закончить эту войну. Этот джентльмен [Зеленский] хочет ее закончить. Весь мир устал от этой войны», — сказал Трамп.

Он добавил, что рассчитывал быстро положить конец конфликту, но просчитался, считая его «самым легким».

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа и Зеленского. Это их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибыли глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

Перед визитом в Вашингтон Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос в контексте урегулирования конфликта на Украине только на трехсторонней встрече с участием Путина и Трампа. При этом он снова повторил, что конституция Украины не позволяет идти на территориальные уступки.

«Газета.Ru» следит за развитием событий онлайн.

