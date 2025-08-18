Трамп пообещал Зеленскому «хорошую защиту»

Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Вашингтон готов предоставить Киеву «хорошую защиту».

По его словам, США обеспечат Украине высокий уровень безопасности.

«Мы дадим им очень хорошую защиту», — отметил Трамп.

По его словам, Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, а США помогут с этим.

Трамп также отметил, что не стал бы сравнивать гарантии безопасности, которые может получить Киев от партнеров, с существующими в НАТО.

18 августа в Белом доме проходит встреча Трампа и Зеленского. Это их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

Перед визитом в Вашингтон Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос в контексте урегулирования конфликта на Украине только на трехсторонней встрече с участием Путина и Трампа. При этом он снова повторил, что конституция Украины не позволяет идти на территориальные уступки.

