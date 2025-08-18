Трамп высказался о возможности трехсторонней встречи РФ, США и Украины

Американский президент Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с украинским коллегой Владимиром Зеленским выразил уверенность в возможности трехсторонней втсречи руководств России, США и Украины. Трансляцию ведет платформа C-SPAN.

«Я думаю, что, если сегодня все пойдет хорошо, у нас будет трехсторонняя встреча», — подчеркнул он.

По словам политика, если встреча состоится, у сторон появится шанс положить конец конфликту на Украине.

18 августа в Белом доме должна состояться встреча Трампа и Зеленского. Это будут их первые личные переговоры после скандала в Белом доме во время совместной пресс-конференции в феврале.

В Вашингтон также прибыли глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и президент Финляндии Александр Стубб.

По данным газеты Bild, Трамп сперва примет Зеленского наедине, после чего к ним присоединятся лидеры стран ЕС.

Перед визитом в Вашингтон Зеленский заявил, что готов обсуждать территориальный вопрос в контексте урегулирования конфликта на Украине только на трехсторонней встрече с участием Путина и Трампа. При этом он снова повторил, что конституция Украины не позволяет идти на территориальные уступки.

Ранее Уиткофф выразил надежду, что встреча России, США и Украины состоится.