В Раде предложили изменить границы Украины, чтобы не отдавать РФ весь Донбасс

В Раду внесут закон об изменении границ, чтобы не отдавать РФ часть территории
Андрей Стенин/РИА Новости

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход внесет на рассмотрение парламента законопроект об изменении границ страны, чтобы не отдавать России Славянск и Краматорск. Об этом в своем Telegram-канале рассказал беседовавший со Скороход экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.

«Нужно изменить границы областей так, чтобы Славянск, Краматорск и другие населенные пункты Донбасса перешли в Днепропетровскую и Харьковскую области. <...> И ничего никому не нужно [будет] отдавать», — заявил Мосийчук.

По его словам, Скороход уже регистрирует соответствующую инициативу.

16 августа агентство Reuters сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом и лидерами Запада исключил вывод ВСУ из Донбасса якобы по требованию президента РФ Владимира Путина. Как отмечается, Донбасс «служит крепостью, сдерживающей продвижение России вглубь Украины».

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе» по Украине.

Ранее главком ВСУ призвал готовиться воевать с Россией даже в случае мирного соглашения.

Все новости на тему:
Новости Украины
