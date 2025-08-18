В Раде предложили изменить границы Украины, чтобы не отдавать РФ весь Донбасс

В Раду внесут закон об изменении границ, чтобы не отдавать РФ часть территории

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход внесет на рассмотрение парламента законопроект об изменении границ страны, чтобы не отдавать России Славянск и Краматорск. Об этом в своем Telegram-канале рассказал беседовавший со Скороход экс-депутат Рады Игорь Мосийчук.

«Нужно изменить границы областей так, чтобы Славянск, Краматорск и другие населенные пункты Донбасса перешли в Днепропетровскую и Харьковскую области. <...> И ничего никому не нужно [будет] отдавать», — заявил Мосийчук.

По его словам, Скороход уже регистрирует соответствующую инициативу.

16 августа агентство Reuters сообщило, что президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом и лидерами Запада исключил вывод ВСУ из Донбасса якобы по требованию президента РФ Владимира Путина. Как отмечается, Донбасс «служит крепостью, сдерживающей продвижение России вглубь Украины».

15 августа Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе» по Украине.

Ранее главком ВСУ призвал готовиться воевать с Россией даже в случае мирного соглашения.